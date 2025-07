Concert Trio Jacob Espace Étienne Vatelot Eygalières

Concert Trio Jacob Espace Étienne Vatelot Eygalières mercredi 16 juillet 2025.

Concert Trio Jacob

Mercredi 16 juillet 2025 à partir de 19h30. Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-07-16 19:30:00

Grande soirée à l’Espace Étienne Vatelot à Eygalières, avec le concert de Trio Jacob, le mercredi 16 juillet à 19h30 !

Trio Jacob revient à Eygalières pour un concert estival à l’Espace Étienne Vatelot !



Sarah Jacob au violoncelle, Raphaël Jacob au violon et Jérémy Pasquier à l’alto

Programme autour d’œuvres de Beethoven et Mozart



Entrée libre Participation au chapeau pour les musiciens



En cas d’intempéries, la soirée se déroulera à la Salle des Fêtes .

Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01

English :

A great evening at the Espace Étienne Vatelot in Eygalières, with a concert by Trio Jacob, on Wednesday 16 July at 7.30pm!

German :

Großer Abend im Espace Étienne Vatelot in Eygalières mit dem Konzert von Trio Jacob am Mittwoch, den 16. Juli um 19:30

Italiano :

Una grande serata all’Espace Étienne Vatelot di Eygalières, con il concerto del Trio Jacob, mercoledì 16 luglio alle 19.30!

Espanol :

Gran velada en el Espacio Étienne Vatelot de Eygalières, con un concierto del Trío Jacob, el miércoles 16 de julio a las 19.30 h

