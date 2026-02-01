Concert Trio Jane Porter à la Maison du Braconnage de Chaon

Chaon Loir-et-Cher

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

2026-02-27

Concert Trio Jane Porter à la Maison du Braconnage de Chaon. Trio accoustique pour un répertoire de variétés pop-rock, chansons ré-arrangés.

Voilà 5 ans que Clarisse MILLET (chant/piano/guitare), Elie GAULIN (Guitare/chant) et Laurent DELAVEAU (Basse/Chant) distillent leur répertoire fédérateur avec une énergie communicative. Les 3 musiciens bien connus et reconnus dans la région reprennent à leur manière une série de tubes très divers où chacun finit par se retrouver. De Jo Dassin à Noir Désir, De Elvis à Sting tout est parfaitement assumé dans une formule très acoustique mais très musclée.

Grâce au travail des voix, et à leurs arrangements, le groupe s’est forgé une solide réputation et le succès qu’ils rencontrent depuis quelques années est aggravé par leur gentillesse, leur humilité et leur bonne humeur très contagieuse !

Cette soirée reçoit le soutien de la Région Centre-Val de Loire via le PACT de Cœur de Sologne. 12 .

Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

English :

Concert by Trio Jane Porter at the Maison du Braconnage in Chaon. Accoustic trio with a repertoire of pop-rock varieties and rearranged songs.

