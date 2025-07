Concert Trio Ladmirault Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain

Lieu-dit Trévarn Chapelle de Trévarn Saint-Urbain Finistère

Début : 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-18 20:00:00

2025-07-18

Les Amis de Trévarn et du patrimoine avec le soutien de la commune de Saint-Urbain accueille un concert du Trio Ladmirault (orgue, flûte, hautbois et chant) à la chapelle de Trévarn.

Au programme :

Transcriptions d’œuvres de Paul Ladmirault et Xavier Hénaff par Florence Ladmirault.

Gwerz, extraits de chansons écossaises, extraits de musique du film « La Brière », fantaisies sur des Réels écossais…

Les artistes :

Le Trio Ladmirault, formé en 2014 à l’initiative de sa petite-fille Florence Ladmirault, rend hommage au compositeur nantais Paul Ladmirault (1877-1944), fervent défenseur du folklore celtique et élève de Gabriel Fauré. ?

Il se compose de Florence (organiste et cheffe de chœur), sa fille Claire (flûtiste, chanteuse et musicothérapeute) et son frère Paul Ronan (hautboïste). .

Lieu-dit Trévarn Chapelle de Trévarn Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 77 16 17 44

