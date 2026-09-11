Concert Trio Lunae (piano, flûtes traversières) suivi d’une collation en salle Feuchères, Hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Concert Trio Lunae (piano, flûtes traversières) suivi d’une collation en salle Feuchères Dimanche 20 septembre, 15h00 Hôpital Corentin-Celton Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Retrouvez les trois artistes japonaises du Trio Lunae : Yoko Nakamoto (piano), Mika Takeuji (flûte traversière) et Aki Fujitami (flûte traversière) pour un temps de musique classique donné dans la salle Feuchères de l’Hôpital.

Hôpital Corentin-Celton 4 Parvis Corentin Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0158004438 http://hopital-corentincelton.aphp.fr Aujourd’hui, un des grands centres de rééducation européens et structure gériatrique unique en France, cet hôpital est un exemple d’architecture hospitalière Napoléon III : la chapelle Saint-Sauveur de style néo-roman de l’architecte Marcellin Vera et les galeries qui encadrent les cours. Métro Corentin-Celton (ligne 12). Bus 126, 189, 394

Concert

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