Concert Trio musical intemporel Guebwiller

Un concert hors du temps pour un message de paix

Le Trio musical intemporel, composé de Martine Hickenbick (soprane), Yvan Hogg (euphonium) et Denis Schneider (lecteur) propose un moment musical hors du temps pour oublier les tracas du quotidien le 5 octobre 2025 au temple de Guebwiller à 17h. Conjuguant des airs classiques, romantiques ou jazzistiques, le Trio unira ses talents pour apporter au public un message de paix dans un monde meilleur. 0 .

A timeless concert with a message of peace

Ein zeitloses Konzert für eine Botschaft des Friedens

Un concerto senza tempo con un messaggio di pace

Un concierto intemporal con un mensaje de paz

