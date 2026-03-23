CONCERT TRIO MUSICAL JOBO Rue des Compagnons du Tour de France Saint-Gaudens

CONCERT TRIO MUSICAL JOBO

Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:00:00

fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Les dimanches, toujours en musique à La Halle Gourmande !

Comme chaque dimanche, la municipalité vous offre un concert gratuit pour accompagner votre pause gourmande dans l’ambiance chaleureuse de la Halle. Au programme ce dimanche Chansons éclectiques du trio JoBo, venez nombreux !

Installez-vous, dégustez les produits de nos artisans, partagez un verre et profitez de ces moments musicaux qui font vibrer notre belle Halle. .

Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Sundays are always musical at La Halle Gourmande!

L’événement CONCERT TRIO MUSICAL JOBO Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE