Concert trio musical Pont des Arts Granville

Concert trio musical Pont des Arts Granville samedi 26 juillet 2025.

Concert trio musical Pont des Arts

7 Rue Général Patton Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 12:30:00

fin : 2025-07-26 14:30:00

Date(s) :

2025-07-26

Concert du Trio Musical Pont des Arts au « Petit Accent Argentin ».

Rives musicales d’hier et d’aujourd’hui reliées par le pont du swing.

Concert du Trio Musical Pont des Arts au « Petit Accent Argentin ».

Rives musicales d’hier et d’aujourd’hui reliées par le pont du swing. .

7 Rue Général Patton Granville 50400 Manche Normandie +33 2 50 06 74 90

English : Concert trio musical Pont des Arts

Concert by Trio Musical Pont des Arts at « Petit Accent Argentin ».

Musical shores of yesterday and today linked by the swing bridge.

German :

Konzert des Trio Musical Pont des Arts im « Petit Accent Argentin ».

Musikalische Ufer von gestern und heute, verbunden durch die Brücke des Swings.

Italiano :

Concerto del Trio Musical Pont des Arts al « Petit Accent Argentin ».

Rive musicali di ieri e di oggi collegate dal ponte girevole.

Espanol :

Concierto del Trío Musical Pont des Arts en el « Petit Accent Argentin ».

Orillas musicales de ayer y de hoy unidas por el puente giratorio.

L’événement Concert trio musical Pont des Arts Granville a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Granville Terre et Mer