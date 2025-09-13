Concert Trio musical trompette, violon, piano Rue Sadi Carnot Dinard
Concert Trio musical trompette, violon, piano
Rue Sadi Carnot Auditorium Stéphan Bouttet Dinard Ille-et-Vilaine
2025-09-13 20:00:00
Trio composé de Romain et Cécile Leleu et Agnès Graziano
Œuvres de Fauré, Debussy, Arban, Gershwin
Réservation
En ligne weekenddemusiqueclassique.fr
Par mail marie-joele.jouan@weekenddemusiqueclassique.fr
Par téléphone 06 68 79 16 87 .
Rue Sadi Carnot Auditorium Stéphan Bouttet Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 79 16 87
