Concert Trio Nota Femina Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Concert Trio Nota Femina

Mardi 10 mars 2026 de 20h30 à 22h. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 19 EUR

Trois femmes, trois musiciennes, unies par une même passion la musique de chambre ! Pas si classique !

C’est au génial Debussy que l’on doit l’audacieuse réunion de la flûte, de l’alto et de la harpe, un trio d’instruments qui a depuis inspiré plus de soixante œuvres originales. Autour de la célèbre Sonate en trio du maître, le Trio Nota femina propose un programme éclectique mettant en lumière toute la richesse sonore et la complémentarité de la flûte traversière, de l’alto et de la harpe. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

Three women, three musicians, united by the same passion: chamber music! Not so classical!

