Concert Trio Orionis Salle André Dugert Sault-de-Navailles
Concert Trio Orionis Salle André Dugert Sault-de-Navailles samedi 30 mai 2026.
Sault-de-Navailles
Concert Trio Orionis
Salle André Dugert 400 rue de France Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Trio Orionis propose un voyage dans les étoiles en commençant par le commencement la création de la vie. Au cours de ce séjour intergalactique.
Tout public.
Sur réservation. .
Salle André Dugert 400 rue de France Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80
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English : Concert Trio Orionis
L’événement Concert Trio Orionis Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Béarn