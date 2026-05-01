Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Trio Orionis Salle André Dugert Sault-de-Navailles

Concert Trio Orionis Salle André Dugert Sault-de-Navailles

Concert Trio Orionis Salle André Dugert Sault-de-Navailles samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle André Dugert

Adresse : 400 rue de France

Ville : 64300 Sault-de-Navailles

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sault-de-Navailles

Concert Trio Orionis

Salle André Dugert 400 rue de France Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Trio Orionis propose un voyage dans les étoiles en commençant par le commencement la création de la vie. Au cours de ce séjour intergalactique.

Tout public.
Sur réservation.   .

Salle André Dugert 400 rue de France Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Trio Orionis

L’événement Concert Trio Orionis Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Béarn