Concert Trio Orionis Salle André Dugert Sault-de-Navailles

Sault-de-Navailles

Concert Trio Orionis

Salle André Dugert 400 rue de France Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Trio Orionis propose un voyage dans les étoiles en commençant par le commencement la création de la vie. Au cours de ce séjour intergalactique.

Tout public.

Sur réservation. .

Salle André Dugert 400 rue de France Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

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English : Concert Trio Orionis

L’événement Concert Trio Orionis Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Béarn