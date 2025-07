Concert Trio Panama La petite guinguette Le Bugue

Concert Trio Panama La petite guinguette Le Bugue vendredi 25 juillet 2025.

Concert Trio Panama

La petite guinguette 238 Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

La petite guinguette au bord de l’eau vous convie pour un concert gratuit . Découvrez Trio Panama, chansons de toujours ( Aufray, Becaud, Brassens, Dassin, Salavdor, …). Restauration sur place. Ambiance conviviale garantie !

Soirée musicale à ne pas manquer !

La petite guinguette au bord de l’eau vous convie pour un concert gratuit . Découvrez Trio Panama, chansons de toujours ( Aufray, Becaud, Brassens, Dassin, Salavdor, …). Restauration sur place. Ambiance conviviale garantie ! .

La petite guinguette 238 Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 98 90 02

English : Concert Trio Panama

La petite guinguette au bord de l’eau invites you to a free concert. Discover Trio Panama, songs of all time ( Aufray, Becaud, Brassens, Dassin, Salavdor, …). Catering on site. Friendly atmosphere guaranteed!

German : Concert Trio Panama

Die kleine Guinguette au bord de l’eau lädt Sie zu einem Gratiskonzert ein. Entdecken Sie Trio Panama, Chansons de toujours (Aufray, Becaud, Brassens, Dassin, Salavdor, …). Verpflegung vor Ort. Gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

La petite guinguette au bord de l’eau vi invita a un concerto gratuito. Scoprite il Trio Panama, canzoni tradizionali (Aufray, Becaud, Brassens, Dassin, Salavdor, …). Ristorazione in loco. Atmosfera amichevole garantita!

Espanol : Concert Trio Panama

La petite guinguette au bord de l’eau le invita a un concierto gratuito. Descubra el Trío Panamá, canciones tradicionales ( Aufray, Becaud, Brassens, Dassin, Salavdor, …). Catering in situ. Ambiente agradable garantizado

L’événement Concert Trio Panama Le Bugue a été mis à jour le 2025-07-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère