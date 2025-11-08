Concert Trio Parhélie Violon, violoncelle et piano Place de la Liberté Pays de Belvès
Concert Trio Parhélie Violon, violoncelle et piano Place de la Liberté Pays de Belvès samedi 8 novembre 2025.
Concert Trio Parhélie Violon, violoncelle et piano
Place de la Liberté Mairie Pays de Belvès Dordogne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Concert du trio PARHELIE, le samedi 8 novembre à 14h30 à la salle de la Mairie de Belvès.
Un rendez-vous musical avec Enguerrand Bontoux au violoncelle, Lilya Chifman au violon et Ivan Foucher au piano.
Formation de musique de chambre.
Au programme Fanny Mendelssohn, Mel Bonis, Litz et Ravel.
Concert du trio PARHELIE, le samedi 8 novembre à 14h30 à la salle de la Mairie de Belvès.
Un rendez-vous musical avec Enguerrand Bontoux au violoncelle, Lilya Chifman au violon et Ivan Foucher au piano.
Formation de musique de chambre.
Au programme Fanny Mendelssohn, Mel Bonis, Litz et Ravel.
Informations au 06 71 08 74 57. .
Place de la Liberté Mairie Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 74 57
English : Concert Trio Parhélie Violon, violoncelle et piano
Concert by the PARHELIE trio, Saturday November 8 at 2.30pm at the Belvès Town Hall.
A musical rendez-vous with Enguerrand Bontoux on cello, Lilya Chifman on violin and Ivan Foucher on piano.
Chamber music formation.
Program: Fanny Mendelssohn, Mel Bonis, Litz and Ravel.
German : Concert Trio Parhélie Violon, violoncelle et piano
Konzert des Trios PARHELIE am Samstag, den 8. November um 14.30 Uhr im Rathaussaal von Belvès.
Ein musikalisches Treffen mit Enguerrand Bontoux am Cello, Lilya Chifman an der Violine und Ivan Foucher am Klavier.
Formation für Kammermusik.
Auf dem Programm: Fanny Mendelssohn, Mel Bonis, Litz und Ravel.
Italiano :
Concerto del trio PARHELIE, sabato 8 novembre alle 14.30 nella Salle de la Mairie, Belvès.
Un appuntamento musicale con Enguerrand Bontoux al violoncello, Lilya Chifman al violino e Ivan Foucher al pianoforte.
Un ensemble di musica da camera.
In programma: Fanny Mendelssohn, Mel Bonis, Litz e Ravel.
Espanol : Concert Trio Parhélie Violon, violoncelle et piano
Concierto del trío PARHELIE, sábado 8 de noviembre a las 14:30 h en la Sala de la Mairie de Belvès.
Una cita musical con Enguerrand Bontoux (violonchelo), Lilya Chifman (violín) e Ivan Foucher (piano).
Un conjunto de música de cámara.
En el programa: Fanny Mendelssohn, Mel Bonis, Litz y Ravel.
L’événement Concert Trio Parhélie Violon, violoncelle et piano Pays de Belvès a été mis à jour le 2025-10-29 par Périgord Noir Vallée Dordogne