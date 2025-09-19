Concert Trio Pêr Vari Kervarec Eglise Saint-Thuriau Berric

Concert Trio Pêr Vari Kervarec Eglise Saint-Thuriau Berric vendredi 19 septembre 2025.

Concert Trio Pêr Vari Kervarec Vendredi 19 septembre, 20h30 Eglise Saint-Thuriau Morbihan

10€ (gratuit pour les moins de 10 ans)

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Composé de Pêr Vari Kervarec au chant en breton et aux bombardes, Brieuc Colleter aux whistles, cornemuse et biniou, et Tony Dudognon à l’orgue, le trio propose un voyage dans la mémoire d’un peuple.

Eglise Saint-Thuriau Place de l’Eglise, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne https://www.berric.fr/ https://www.berric.fr/histoire-et-patrimoine/

