Concert Trio polyphonique occitan RECALIU Espalion 3 juillet 2025

Aveyron

Concert Trio polyphonique occitan RECALIU Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

La section langue et culture occitanes de l’Association Les Amis de Joseph Vaylet , contactée par le Trio polyphonique Recaliu , est heureuse de les accueillir à Espalion en ce début d’été.

Le Trio Recaliu réunit trois générations de chanteurs occitans au parcours artistique déjà bien long IsabelleBourguétou, originaire du Béarn, Christian Sépulcre du Rouergue et Mickaël Courdesses du Quercy.

Recaliu vous propose un moment de parenthèse, un moment d’évasion. Leurs voix en polyphonie, accompagnées d’instruments anciens, vous proposent un répertoire inspiré du collectage effectué par l’abbé Lacoste, en Quercy, à la fin du XIXème siècle.

Recaliu significa la brasa restanta del fuòc de la velha que reviuda lo fuòc del matin.

Un héritage légué par les anciens, repris et revisité en monodie ou en polyphonie.

Ce superbe travail de mémoire, conduit par le Trio Recaliu, fait assurément le lien entre les générations passées et celles d’aujourd’hui.

Ainsi sommes-nous emmenés dans un beau voyage dans le temps et dans l’espace des Pays d’Òc. .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie

English :

The « Occitan language and culture » section of the Association « Les Amis de Joseph Vaylet », contacted by the « Recaliu » polyphonic trio, is delighted to welcome them to Espalion at the start of this summer.

German :

Die Abteilung für okzitanische Sprache und Kultur der Vereinigung « Les Amis de Joseph Vaylet » wurde vom polyphonen Trio « Recaliu » kontaktiert und freut sich, sie zu Beginn des Sommers in Espalion begrüßen zu dürfen.

Italiano :

La sezione « Lingua e cultura occitana » dell’Associazione « Les Amis de Joseph Vaylet », contattata dal trio polifonico « Recaliu », è lieta di accoglierli a Espalion all’inizio di questa estate.

Espanol :

La sección « Lengua y cultura occitanas » de la Asociación « Les Amis de Joseph Vaylet », contactada por el trío polifónico « Recaliu », se complace en acogerlos en Espalion a principios de este verano.

