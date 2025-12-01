Concert Trio pour un transat Place d’Alzey Josselin

Concert Trio pour un transat

Place d’Alzey Médiathèque Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

La Médiathèque organise un concert exceptionnel pour la fin d’année ! Découvrez le Trio pour un transat et ses chansons alternant classiques revisités et pépites venues d’ailleurs à deux voix et une guitare. Entrée libre. Réservation conseillée. A 20h. .

Place d’Alzey Médiathèque Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 60 28

