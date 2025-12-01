Concert Trio pour un transat Place d’Alzey Josselin
Concert Trio pour un transat Place d’Alzey Josselin vendredi 12 décembre 2025.
Concert Trio pour un transat
Place d’Alzey Médiathèque Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12
La Médiathèque organise un concert exceptionnel pour la fin d’année ! Découvrez le Trio pour un transat et ses chansons alternant classiques revisités et pépites venues d’ailleurs à deux voix et une guitare. Entrée libre. Réservation conseillée. A 20h. .
Place d’Alzey Médiathèque Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 60 28
English :
L’événement Concert Trio pour un transat Josselin a été mis à jour le 2025-12-01 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande