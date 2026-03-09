Concert Trio Riu Pèira L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence

Concert Trio Riu Pèira

Du jeudi 9 au vendredi 10 avril 2026 à partir de 20h. L’Ouvre-Boîte 13 rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-10

2026-04-09

Chant, violon, accordéon, percussions, guitare, mandoline, balalaïka… les trois musiciens de Riu Pèira s’emparent des musiques populaires occitanes, provençales, italiennes et siciliennes.Enfants

Florian Vella est un compositeur, chanteur, guitariste et percussionniste d’origine sicilienne, qui entretient un lien très fort avec ses racines tout en leur apportant des sonorités inédites.

Jean-Christophe Gairard, violoniste, guitariste, compositeur, retrouve ses racines marseillaises après avoir parcouru la Transylvanie, et vécu au Brésil.

Arthur Bacon, accordéoniste venu du jazz (Conservatoire de Strasbourg, Jazz Institute de Berlin), donne à ces musiques populaires sa touche colorée personnelle.



Cette diversité d’origines et de parcours se fond pour explorer ce patrimoine musical populaire à la fois familier et étonnant de modernité. .

L’Ouvre-Boîte 13 rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 94 38 theatre.louvreboite@gmail.com

English :

Singing, violin, accordion, percussion, guitar, mandolin, balalaika… the three musicians of Riu Pèira take on popular Occitan, Provençal, Italian and Sicilian music.

