Concert trio Sazon Tardets-Sorholus

Concert trio Sazon

Prefosta Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le bar associatif Prefosta vous invite à un concert à Tardets.

Le Trio-Sazón est né de la rencontre de Sara Brenier (chanteuse et percusionniste franco-chilienne), avec Nils Frechilla (guitare) et Stéphane Lopez (contrebasse) tous deux issus du jazz, autour d’un répertoire de chansons latino-américaines. Ces trois musiciens mélangent leurs univers pour créer une musique personnelle, engagée, savoureuse et rythmée, toute en sensibilité. Sur scène, le plaisir du partage est là dans la générosité, l’émotion et un esprit d’universalité. Ils revisitent ensemble des valses péruviennes, boléros, llaneras de vénézuela, et font revivre des perles de chanteurs mythiques de la grande Amérique Latine tels Atahualpa Yupanqui, Victor Jara, Simon Diaz, Mercedes Sosa. Ils développent également des compositions colorées par toutes ces influences. .

Prefosta Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

