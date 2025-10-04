Concert Trio Sonans Eglise Sainte-Marie Sallebœuf

Eglise Sainte-Marie 7 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Le Trio Sonans est une formation originale et unique circulant librement à travers les siècles. Une harmonie inattendue est explorée autour de ces instruments rarement réunis en musique de chambre. Propice aux arrangements les plus variés, cet ensemble offre une palette sonore peu commune. Partageant l’amour de la musique de chambre, c’est tout naturellement que s’est créé en 2014 ce trio inédit. Grâce à la qualité de ses transcriptions, le Trio Sonans peut accéder aux compositions de toutes les époques, de Jean-Sébastien Bach à Georges Gershwin en passant par Wolfgang Amadeus Mozart, Anton Dvorak, Félix Mendelssohn, Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Gabriel Fauré et bien d’autres. Soprano Shigeko HATA. Harpe Odile ABRELL. Cor d’harmonie Jean-Michel TAVERNIER. Entrée libre. .

