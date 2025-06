CONCERT TRIO SUNNY SIDE Montpellier 17 juillet 2025 07:00

Et si on se replongeait dans l’âge d’or du swing, cette époque bénie où le jazz était une musique populaire dont les standards se fredonnaient au coin des rues et dont les rythmes trépidants enflammaient les pistes de danse ?

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Énergiques et pleines d’entrain, leurs prestations sont un véritable concentré de bonne humeur !

Depuis de nombreuses années le Festival propose des concerts de Jazz avec des élèves issus de la classe de Jazz du Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole.

Cette année, ces concerts auront lieu au Kiosque Bosc, pour fêter ensemble la restauration de ce kiosque à musique, ancienne scène emblématique de l’Esplanade Charles de Gaulle.

Accès Libre .

Esplanade Charles de Gaulle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

How about a trip back to the golden age of swing, when jazz was a popular music whose standards were hummed on street corners and whose pulsating rhythms set dance floors alight?

German :

Wie wäre es mit einer Reise zurück in das goldene Zeitalter des Swing, in dem der Jazz eine populäre Musik war, deren Standards man an Straßenecken summte und deren pulsierende Rhythmen die Tanzflächen zum Glühen brachten?

Italiano :

Che ne dite di un viaggio a ritroso nell’età d’oro dello swing, l’epoca benedetta in cui il jazz era una musica popolare i cui standard venivano canticchiati agli angoli delle strade e i cui ritmi pulsanti infiammavano le piste da ballo?

Espanol :

¿Qué tal un viaje a la edad de oro del swing, la bendita época en que el jazz era una música popular cuyos estándares se tarareaban en las esquinas y cuyos ritmos palpitantes incendiaban las pistas de baile?

