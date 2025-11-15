Concert Trio Tasis « …Porque sí » Conservatoire de Châtillon Clamart Samedi 15 novembre, 20h00 Sur réservation

Bandonéon – Carmela Delgado ; Piano – Emilie Aridon-Kociołek ; Violon – Mathias Naon

Bandonéon – Carmela Delgado ; Piano – Emilie Aridon-Kociołek ; Violon – Mathias Naon

Samedi 15 novembre à 20h

Compagnons de longue date, Carmela Delgado, Emilie Aridon-Kociołek et Mathias Naon tissent une complicité profonde à travers des projets où le tango se réinvente sans cesse. En 2023, une nouvelle aventure s’écrit avec la création du Trio Tasis, un ensemble intimiste, où les sonorités du bandonéon, du piano et du violon se rencontrent dans un dialogue riche et surprenant.

En 2025, leur premier album « …Porque sí » parait sous l’impulsion du label Le Triton : c’est le plaisir pur de faire dialoguer des univers éloignés, de marier le tango avec les échos du classique, du jazz et de la chanson, de faire se rencontrer Schönberg et Aznavour, Piazzolla et Serrat, Stravinsky et Salgán, dans un « pourquoi pas » enthousiaste. Sous la plume du compositeur et arrangeur Mathias Naon, ce premier opus joue et se joue du tango, le transforme, le questionne … l’imagine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T21:30:00.000+01:00

1

https://www.billetweb.fr/concert-trio-tasis

Conservatoire de Châtillon 5 rue Paul Bert 92320 Clamart 92140 Hauts-de-Seine