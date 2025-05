Concert Trio Unplugged – Le Yard Étretat, 16 mai 2025 19:30, Étretat.

Seine-Maritime

Concert Trio Unplugged Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-05-16 19:30:00

Début : 2025-05-16 19:30:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Venez vivre une soirée intimiste et vibrante au Yard, lieu emblématique d’Étretat, en compagnie du trio Unplugged. Une parenthèse musicale chaleureuse, à deux pas des falaises.

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

English : Concert Trio Unplugged

Come and enjoy an intimate, vibrant evening at the Yard, Étretat?s iconic venue, in the company of the Unplugged trio. A warm musical interlude, a stone’s throw from the cliffs.

German :

Erleben Sie einen intimen und vibrierenden Abend im Yard, einem symbolträchtigen Ort in Étretat, zusammen mit dem Trio Unplugged. Eine herzliche musikalische Auszeit, nur wenige Schritte von den Klippen entfernt.

Italiano :

Unitevi al trio Unplugged per una serata intima e vibrante allo Yard, locale di riferimento di Étretat. Un caldo intermezzo musicale a due passi dalle scogliere.

Espanol :

Únase al trío Unplugged en una velada íntima y vibrante en el Yard, un local emblemático de Étretat. Un cálido interludio musical a dos pasos de los acantilados.

