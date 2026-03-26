Concert Trio Unplugged Le Yard Étretat
Concert Trio Unplugged Le Yard Étretat samedi 11 avril 2026.
Concert Trio Unplugged
Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez vivre une soirée intimiste et vibrante au Yard, lieu emblématique d’Étretat, en compagnie du trio Unplugged. Une parenthèse musicale chaleureuse, à deux pas des falaises. .
Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com
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English : Concert Trio Unplugged
L’événement Concert Trio Unplugged Étretat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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