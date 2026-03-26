Concert Trio Unplugged Le Yard Étretat

Concert Trio Unplugged Le Yard Étretat samedi 11 avril 2026.

Concert Trio Unplugged

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Venez vivre une soirée intimiste et vibrante au Yard, lieu emblématique d’Étretat, en compagnie du trio Unplugged. Une parenthèse musicale chaleureuse, à deux pas des falaises.   .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie   normandie37@le-yard.com

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English : Concert Trio Unplugged

L’événement Concert Trio Unplugged Étretat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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