Concert Trio Velours Voix, violoncelles, vents Saint-Andéol
Concert Trio Velours Voix, violoncelles, vents Saint-Andéol lundi 18 août 2025.
Concert Trio Velours Voix, violoncelles, vents
Chapelle Saint-Andéol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-18 18:00:00
fin : 2025-08-18
Date(s) :
2025-08-18
Oriane PONS voix
Emmanuel FERAA- violoncelle
Franck NORMAND- vents
.
Chapelle Saint-Andéol 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 14 96
English :
Oriane PONS voice
Emmanuel FERAA- cello
Franck NORMAND winds
German :
Oriane PONS Stimme
Emmanuel FERAA- Cello
Franck NORMAND- Bläser
Italiano :
Oriane PONS voce
Emmanuel FERAA violoncello
Franck NORMAND fiati
Espanol :
Oriane PONS voz
Emmanuel FERAA violonchelo
Franck NORMAND vientos
L’événement Concert Trio Velours Voix, violoncelles, vents Saint-Andéol a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme du Pays Diois