CONCERT TRIO VERMEIL Brouilla
CONCERT TRIO VERMEIL Brouilla samedi 7 février 2026.
CONCERT TRIO VERMEIL
7 Rue Julien Panchot Brouilla Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 17:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le Trio Vermeil est composé de Charlotte VANOUCHE (FLÛTE), Antoine DAUTRY (ALTO), Héloïse DAUTRY (HARPE)
Tarif 12 € gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements et réservation 07 49 77 00 56 ou sur notre site https://www.alainmarinaro.fr/cont…
.
7 Rue Julien Panchot Brouilla 66620 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Trio Vermeil: Charlotte VANOUCHE (FLUTE), Antoine DAUTRY (ALTO), Héloïse DAUTRY (HARP)
Price: 12 ? free for under-18s.
Information and booking: 07 49 77 00 56 or visit our website https://www.alainmarinaro.fr/cont…
L’événement CONCERT TRIO VERMEIL Brouilla a été mis à jour le 2026-01-19 par OTI ASPRES-THUIR