CONCERT TRIO VERMEIL Brouilla

7 Rue Julien Panchot Brouilla Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Le Trio Vermeil est composé de Charlotte VANOUCHE (FLÛTE), Antoine DAUTRY (ALTO), Héloïse DAUTRY (HARPE)

Tarif 12 € gratuit pour les moins de 18 ans.

Renseignements et réservation 07 49 77 00 56 ou sur notre site https://www.alainmarinaro.fr/cont…

Trio Vermeil: Charlotte VANOUCHE (FLUTE), Antoine DAUTRY (ALTO), Héloïse DAUTRY (HARP)

Price: 12 ? free for under-18s.

Information and booking: 07 49 77 00 56 or visit our website https://www.alainmarinaro.fr/cont…

