CONCERT TRIO VOCAL LITTLEWOOD

Route de Grandrieu Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez découvrir LITTLEWOOD, le trio vocal féminin (Angie, Elise et Pauline) vous transportera dans l’univers de la COUNTRY & BLUEGRASS avec harmonie !

Elles reprennent des grands classiques tels que Take me home, country roads de John Denver ou Jolene de Dolly Parton…

Un concert authentique et chaleureux pour ravir petits et grands.

Venez découvrir LITTLEWOOD, le trio vocal féminin (Angie, Elise et Pauline) vous transportera dans l’univers de la COUNTRY & BLUEGRASS avec harmonie !

Elles reprennent des grands classiques tels que Take me home, country roads de John Denver ou Jolene de Dolly Parton…

Un concert authentique et chaleureux pour ravir petits et grands. .

Route de Grandrieu Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 078415817 dolcevitachambon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover LITTLEWOOD, the all-female vocal trio (Angie, Elise and Pauline) will transport you into the world of COUNTRY & BLUEGRASS with harmony!

They cover classics such as John Denver’s Take me home, country roads and Dolly Parton’s Jolene …

A warm, authentic concert to delight young and old alike.

L’événement CONCERT TRIO VOCAL LITTLEWOOD Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-02-06 par 48-OT Langogne