Concert Trio Vostok

Ancemont Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Concert du trio Vostok, vendredi 27 mars à 20h dans l’église d’Ancemont.

Au programme Musique des Pays de l’Est et tzigane

Tarif normal 10€ Tarif réduit 5€ Gratuit pour les 12 ans

La musique traditionnelle a inspiré de tous temps les grands compositeurs, établissant un lien très étroit entre musique populaire et musique sérieuse. C’est à la croisée de ces chemins que se situe le trio Vostok. Les grands compositeurs du XIXème et XXème siècles se sont donc naturellement inscrits dans ce brassage culturel et ont donné aux instruments traditionnels leurs plus belles pages.

Le trio Vostok propose de faire entendre avec subtilité et raffinement cette musique traditionnelle classique sur des airs tziganes comme Brahms, Liszt ou encore Monti et Dinicu.

La culture tzigane ayant imprégné de musique russe de tous temps, le trio fera entendre des airs tziganes joués dans la pure tradition.

Le trio est composé de musiciens de formation classique ayant autant d’expérience en musique de chambre qu’en musique du monde.

Alexeï et Galina sont diplômés de l’Académie Gnessine de Moscou, un des rares lieux au monde où la culture traditionnelle se marie avec l’exigence et la rigueur qui font les grands virtuoses.

Alexeï Birioukov balalaïka, guitare

Galina Birioukova piano, chant

Franck-Edouard Bernard violon

.

Ancemont 55320 Meuse Grand Est +33 3 72 85 01 54 ecole-musique@ccvmvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Vostok trio, Friday March 27 at 8pm in the Ancemont church.

Program: Eastern European and Gypsy music

Regular price 10? Reduced price 5? Free for children under 12

Traditional music has always inspired great composers, establishing a close link between popular and serious music. The Vostok trio stands at the crossroads of these paths. The great composers of the 19th and 20th centuries were naturally part of this cultural melting pot, and gave traditional instruments their most beautiful pages.

The Vostok trio offers a subtle and refined take on traditional classical music, with Gypsy tunes by Brahms, Liszt, Monti and Dinicu.

Gypsy culture has permeated Russian music from time immemorial, and the trio will be playing gypsy tunes in the purest tradition.

The trio is made up of classically trained musicians with experience in both chamber music and world music.

Alexeï and Galina are graduates of Moscow?s Gnessine Academy, one of the few places in the world where traditional culture is combined with the rigor and exacting standards that distinguish great virtuosos.

Alexeï Birioukov: balalaika, guitar

Galina Birioukova: piano, vocals

Franck-Edouard Bernard: violin

L’événement Concert Trio Vostok Ancemont a été mis à jour le 2026-02-10 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE