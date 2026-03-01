Concert TRIO ZELIHA | trio avec piano Mulhouse

Concert TRIO ZELIHA | trio avec piano

1 rue de Metz Mulhouse Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25 21:00:00

2026-03-25

C’est à une clôture de saison en apothéose que l’AJAM vous invite avec le Trio Zeliha. Trentenaires tous trois, le pianiste cubain Jorge González Buajasán, la violoniste Manon Galy nominée aux Victoires de la musique classique 2022 et le violoncelliste Maxime Quennesson que le public de l’AJAM a déjà pu apprécier les deux dernières saisons, mettront à profit leur expérience et leur maturité pour faire de ce rendez-vous un grand moment de musique.

La musique est leur point de rencontre, et leur trio, leur amarre. Il est celui avec lequel ils ont grandi, qui les unifie et auquel, inlassablement, ils reviennent comme on revient au cocon.

Le programme titanesque ! est à la mesure de ce trio exceptionnel. Avec Beethoven, lyrique, sublime d’inspiration et de fantaisie inventive, la monumentalité se teinte de douceur. À ce chef-d’œuvre qui marqua à jamais les romantiques, répond l’opus de Brahms, inouï d’intensité, de lumière et d’humanité.

Lauréats de prestigieux concours internationaux (Clara Haskil, KlavierOlymp de BadKissingen, Jascha Heifetz, Ginette Neveu, Barsbash Bach, Louis Rosor), les trois musiciens signent l’identité rare et la vision originale de leur formation par deux disques remarqués en 2019 et 2024.

Programme

Ludwig van Beethoven, Trio avec piano n° 7 à l’Archiduc en si bémol majeur, op. 97

Johannes Brahms, Trio pour piano et cordes n° 1 en si majeur, op. 8. .

