Concert Trio Zeliha | trio avec piano Mulhouse

Concert Trio Zeliha | trio avec piano Mulhouse mercredi 25 mars 2026.

Concert Trio Zeliha | trio avec piano

1 rue de Metz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25 21:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Il y a des trios qui jouent ensemble. Et puis il y a le Trio Zeliha unis comme une seule voix, portés par une même respiration, une même exigence, une même ferveur. Depuis leurs débuts, ces trois musiciens brillent par leur engagement total, leur complicité vibrante et leur capacité à faire de chaque œuvre un monde à part entière.

Pour ce concert, ils ont choisi un programme à la hauteur de leur intensité. D’un côté, un chef-d’œuvre de Beethoven, tout à la fois lyrique, lumineux et d’une liberté bouleversante. De l’autre, le Trio n°1 de Brahms, sommet absolu de la musique romantique, où se mêlent profondeur humaine, clarté formelle et passion pure.

Récompensés sur les scènes les plus exigeantes, acclamés pour la singularité de leur son et l’intelligence de leur interprétation, les membres du Trio Zeliha vous offrent ici bien plus qu’un concert une traversée puissante et inspirée de deux monuments du répertoire. Un moment suspendu, à vivre intensément. .

1 rue de Metz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 22 19 22 ass.ajam@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Trio Zeliha | trio avec piano Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace