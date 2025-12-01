Concert Trio Zoon Centre artistique de Piégon Piégon

Concert Trio Zoon

Centre artistique de Piégon 349 Chemin de la Fontatière Piégon Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Concert de violoncelle, flûte et piano

Flûte Jacques Zoon

Violoncelle Iseut Chuat

Piano Noémi Zonn

Concert suivi du verre de l’amitié

.

Centre artistique de Piégon 349 Chemin de la Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr

English :

Concert for cello, flute and piano

Flute: Jacques Zoon

Cello: Iseut Chuat

Piano: Noémi Zonn

Concert followed by a glass of friendship

L’événement Concert Trio Zoon Piégon a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale