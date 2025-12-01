Concert Trio Zoon Centre artistique de Piégon Piégon
Concert Trio Zoon Centre artistique de Piégon Piégon samedi 13 décembre 2025.
Centre artistique de Piégon 349 Chemin de la Fontatière Piégon Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-12-13 18:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Concert de violoncelle, flûte et piano
Flûte Jacques Zoon
Violoncelle Iseut Chuat
Piano Noémi Zonn
Concert suivi du verre de l’amitié
Centre artistique de Piégon 349 Chemin de la Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr
English :
Concert for cello, flute and piano
Flute: Jacques Zoon
Cello: Iseut Chuat
Piano: Noémi Zonn
Concert followed by a glass of friendship
