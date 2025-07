CONCERT TRIP FOR LÉON LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas

CONCERT TRIP FOR LÉON

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Début : 2025-08-23 19:30:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Concert trip-hop, pop-électro et folk à La Cafetière

Qui c’est ce Léon ? À quoi pense-t-il ? De quoi rêve-t-il ? Trip for Léon s’aventure et s’infiltre partout. Leur musique est une fusion de folk et de sons électroniques alliant douceur et intensité. Elle vous emporte vers un ailleurs, à la fois intime et vaste, qui caresse et dévisage, répare et libère. Imaginez, Beth Gibbons (Portishead), les sœurs Casady (Cocorosie) et Alela Diane réunies, lisant au coin du feu les romans SF de Philip K. Dick, sur fond de Björk, Ez3kiel et Massive Attack. Avec Marie Grollier (voix, violoncelle, guitare) et Clément Ternisien (basse, accordéon, voix et machines électroniques).

Tous les apéros-concerts de l’été (Juillet, Août et Septembre) sont à 19h30, en extérieur et au chapeau (participation libre mais nécessaire). Venez nombreux!! .

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 18 83 95 lapistouflerie@gmail.com

