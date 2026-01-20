Concert Triple Dose chez BAM Brasserie BAM Périgueux

Concert Triple Dose chez BAM Brasserie BAM Périgueux samedi 24 janvier 2026.

Brasserie BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

2026-01-24

Ce samedi 24 janvier, nous recevons Triple Dose !

Si tu n’as rien prévu encore, on t’attends
Planches apéro, burgés, bières et boissons du coin.   .

Brasserie BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57  contact@bam-brasserie.fr

