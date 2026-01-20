Concert Triple Dose chez BAM Brasserie BAM Périgueux

Concert Triple Dose chez BAM

Brasserie BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2026-01-24

Ce samedi 24 janvier, nous recevons Triple Dose !

Si tu n’as rien prévu encore, on t’attends

Planches apéro, burgés, bières et boissons du coin. .

