Concert Triple Dose chez BAM Brasserie BAM Périgueux

Concert Triple Dose chez BAM
Brasserie BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne
Gratuit
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Ce samedi 24 janvier, nous recevons Triple Dose !
Si tu n’as rien prévu encore, on t’attends
Planches apéro, burgés, bières et boissons du coin. .
Brasserie BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 contact@bam-brasserie.fr
English : Concert Triple Dose chez BAM
