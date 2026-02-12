Concert Triptik + Grand bruit + MandØ / Parthenay Hip-hop Festival Diff’art Parthenay

Concert Triptik + Grand bruit + MandØ / Parthenay Hip-hop Festival

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Mc’s, Dabaaz et Greg Frite et Drixxxé, rappeurs et beatmakers talentueux ont fait de TRIPTIK un groupe mythique et incontournable de la scène rap française.

GRAND BRUIT quant à eux ont un rap percutant et libérateur. Un gang d’artistes issu(e)s de la bouillonnante scène Hip-Hop Nantaise. Parce que l’union fait la force, des talents bousculent les codes en collectif le temps d’un spectacle, qui célèbre le rap sous toutes ses formes, l’adelphité et le vacarme

MANDO, jeune artiste indépendant, aux inspirations mêlant trap, piano voix, drill et pop, il s’est récemment illustré en remportant le tremplin du festival Ouaille Note 2025 .

