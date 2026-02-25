Concert Triton Musiques actuelles MPT Chadrac Chadrac
Concert Triton Musiques actuelles
MPT Chadrac 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Début : 2026-03-17 19:00:00
fin : 2026-03-19
2026-03-17
Les élèves du département des Musiques Actuelles, des Ateliers des Arts et de la Couveuse, présentent dans le cadre de la saison des élèves, compos et reprises électrico-électronico-éclectiques. Venez nombreux en profiter et les encourager !
MPT Chadrac 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
English :
Students from the Musiques Actuelles department, Ateliers des Arts and La Couveuse will be presenting their electro-electronic-electic compos and covers as part of the students’ season. Come one, come all!
