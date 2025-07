Concert Trois Cafés Gourmands Saint-Trojan-les-Bains

Concert Trois Cafés Gourmands Saint-Trojan-les-Bains lundi 4 août 2025.

Concert Trois Cafés Gourmands

Place de l’éperon Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-08-04 21:30:00

fin : 2025-08-04

2025-08-04

Le casino vous donne rendez-vous pour le concert de l’été. Un moment musical inoubliable avec le groupe Trois Cafés Gourmands !

Place de l’éperon Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 33 67

English : Concert Trois Cafés Gourmands

The casino invites you to the summer concert. An unforgettable musical experience with the group Trois Cafés Gourmands!

German : Konzert Trois Cafés Gourmands

Das Kasino lädt Sie zum Sommerkonzert ein. Ein unvergesslicher musikalischer Moment mit der Gruppe Trois Cafés Gourmands!

Italiano :

Il casinò vi invita al suo concerto estivo. Un’esperienza musicale indimenticabile con il gruppo Trois Cafés Gourmands!

Espanol : Concierto Trois Cafés Gourmands

El casino le invita a su concierto de verano. ¡Una experiencia musical inolvidable con el grupo Trois Cafés Gourmands!

L’événement Concert Trois Cafés Gourmands Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-27 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes