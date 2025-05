Concert « Trois Chœurs » – Espalion, 30 mai 2025 07:00, Espalion.

Aveyron

Concert « Trois Chœurs » Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-30

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Poly’Songs, Atout Chœur et le Panier Chantant sont trois chorales de Millau, Montpellier et Vernou-la-Celle. Amies de longue date, ces trois formations aiment à se retrouver, faire la fête, rire, chahuter et chanter ensemble.

Après la Bretagne, Paris, le Lot, le Larzac et la Haute Loire, elles se retrouvent cette année pour le week-end de l’Ascension au village-vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac à Espalion.

Belle opportunité pour visiter un peu la région et pour y proposer quelques concerts, ça va de soi !

Le répertoire de ces chœurs, apparus tous trois dans les années 90, emprunte tout autant aux variétés françaises et étrangères qu’aux chants du monde entier. .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 86 87 31 09

English :

Poly?Songs, Atout Ch?ur and le Panier Chantant are three choirs from Millau, Montpellier and Vernou-la-Celle. Long-time friends, these three groups enjoy getting together, celebrating, laughing, heckling and singing together.

German :

Poly?Songs, Atout Ch?ur und Le Panier Chantant sind drei Chöre aus Millau, Montpellier und Vernou-la-Celle. Diese drei Formationen sind seit langem befreundet und lieben es, sich zu treffen, zu feiern, zu lachen, zu scherzen und gemeinsam zu singen.

Italiano :

Poly?Songs, Atout Ch?ur e le Panier Chantant sono tre cori di Millau, Montpellier e Vernou-la-Celle. Questi tre cori sono amici da molti anni e amano riunirsi, festeggiare, ridere, scherzare e cantare.

Espanol :

Poly?Songs, Atout Ch?ur y le Panier Chantant son tres coros de Millau, Montpellier y Vernou-la-Celle. Estos tres coros son amigos desde hace muchos años y disfrutan reuniéndose, celebrando, riendo, interrumpiendo y cantando.

