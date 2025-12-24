Concert Trois voix et des couleurs, Place Yves Balségur Monflanquin

Concert Trois voix et des couleurs

Place Yves Balségur Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Un répertoire tendre et coloré de chansons arrangées pour 3 voix de femmes. Un moment doux et joyeux pour toutes les générations à partager en famille !

Un répertoire tendre et coloré de chansons arrangées pour 3 voix de femmes. Un moment doux et joyeux pour toutes les générations à partager en famille ! .

Place Yves Balségur Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Trois voix et des couleurs

A tender, colorful repertoire of songs arranged for 3 women’s voices. A gentle, joyful moment for all generations: to be shared with the whole family!

L’événement Concert Trois voix et des couleurs Monflanquin a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Coeur de Bastides