Concert Trois voix et des couleurs, Place Yves Balségur Monflanquin
Concert Trois voix et des couleurs, Place Yves Balségur Monflanquin samedi 3 janvier 2026.
Concert Trois voix et des couleurs
Place Yves Balségur Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-03
fin : 2026-01-03
2026-01-03
Un répertoire tendre et coloré de chansons arrangées pour 3 voix de femmes. Un moment doux et joyeux pour toutes les générations à partager en famille !
Place Yves Balségur Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67
English : Concert Trois voix et des couleurs
A tender, colorful repertoire of songs arranged for 3 women’s voices. A gentle, joyful moment for all generations: to be shared with the whole family!
