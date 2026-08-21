Concert Trombone et Orgue à l’Eglise Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon, Église Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon, Fontaine-lès-Dijon

Informations pratiques

Concert Trombone et Orgue à l’Eglise Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pour leur traditionnel Concert des journées du Patrimoine, les membres de l’Association pour les Orgues de Saint Bernard de Fontaine-lès-Dijon sont très heureux de vous inviter le dimanche 20 septembre à 16h pour entendre un duo Trombone et Orgue avec deux concertistes talentueux qui nous viennent du Pas-de-Calais spécialement pour nous régaler avec un programme musical original et de grande qualité. Venez nombreux !

Église Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon 3 place des Feuillants, 21121 Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Pour leur traditionnel Concert des journées du Patrimoine, les membres de l’Association pour les Orgues de Saint Bernard de Fontaine-lès-Dijon sont très heureux de vous inviter le dimanche 20 à 16h !…

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