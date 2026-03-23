Concert trompes de chasse rue de la Forge Écardenville-la-Campagne
Concert trompes de chasse rue de la Forge Écardenville-la-Campagne samedi 30 mai 2026.
Concert trompes de chasse
rue de la Forge Eglise Saint Martin Écardenville-la-Campagne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Concert de trompes de chasse en notre église Saint Martin mise en lumière à la lueur des bougies .
rue de la Forge Eglise Saint Martin Écardenville-la-Campagne 27170 Eure Normandie +33 2 32 35 05 67 mairiecardenville@wanadoo.fr
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English : Concert trompes de chasse
L’événement Concert trompes de chasse Écardenville-la-Campagne a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure