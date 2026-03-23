Concert trompes de chasse rue de la Forge Écardenville-la-Campagne

Concert trompes de chasse

rue de la Forge Eglise Saint Martin Écardenville-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Concert de trompes de chasse en notre église Saint Martin mise en lumière à la lueur des bougies .

rue de la Forge Eglise Saint Martin Écardenville-la-Campagne 27170 Eure Normandie +33 2 32 35 05 67 mairiecardenville@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert trompes de chasse

L’événement Concert trompes de chasse Écardenville-la-Campagne a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure