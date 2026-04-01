Douvres-la-Délivrande

Concert trompes de chasse et cornemuses

Basilique Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Concert à la Basilique de trompes de chasses avec les échos du mont pinçon, et cornemuses avec ault alliance pipe band normandy, orgue François Neuveux, trompette Sophie Poidevin.

Concert à la Basilique de trompes de chasses avec les échos du mont pinçon, et cornemuses avec ault alliance pipe band normandy, orgue François Neuveux, trompette Sophie Poidevin. .

Basilique Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 6 36 76 23 25

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English : Concert trompes de chasse et cornemuses

Concert at the Basilica of hunting horns with les échos du mont pinçon, and bagpipes with ault alliance pipe band normandy, organ François Neuveux, trumpet Sophie Poidevin.

L’événement Concert trompes de chasse et cornemuses Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-04-10 par Calvados Attractivité