Concert « trompes de chasse et orgue » Le Monastier-sur-Gazeille samedi 12 juillet 2025.

Eglise abbatiale St Chaffre Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Samedi 2025-07-12 20:30:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Concert trompes de chasse et orgue, avec Les échos du Lyonnais.

Réservation par mail ou tél.

Eglise abbatiale St Chaffre Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 75 42 07 socrevette3@free.fr

English :

Concert with hunting horns and organ, with Les Echos du Lyonnais.

Reservations by e-mail or phone.

German :

Konzert mit Jagdtrompeten und Orgel, mit Les échos du Lyonnais.

Reservierung per E-Mail oder Tel.

Italiano :

Concerto con corni da caccia e organo, con Les Echos du Lyonnais.

Prenotazioni via e-mail o tel.

Espanol :

Concierto con trompas de caza y órgano, con Les Echos du Lyonnais.

Reservas por correo electrónico o tel.

