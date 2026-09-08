Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose Luneray
vendredi 9 octobre 2026 · Luneray
Informations pratiques
Luneray
Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose
Eglise St Rémi Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Venez passer une belle soirée au profit de la recherche à l’église de Luneray avec un concert de trompes de chasse des Echos de Luneray accompagnés par la soliste Manon Capron. .
Eglise St Rémi Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose
L’événement Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose Luneray a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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