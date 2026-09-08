UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Luneray

Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose Luneray

vendredi 9 octobre 2026 · Luneray

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise St Rémi
Ville
76810 Luneray
Département
Seine-Maritime
Tarif

Luneray

Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose

Eglise St Rémi Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Venez passer une belle soirée au profit de la recherche à l’église de Luneray avec un concert de trompes de chasse des Echos de Luneray accompagnés par la soliste Manon Capron.   .

Eglise St Rémi Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose

L’événement Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose Luneray a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux

À voir aussi à Luneray (Seine-Maritime)