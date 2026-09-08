Informations pratiques

Luneray

Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose

Eglise St Rémi Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Venez passer une belle soirée au profit de la recherche à l’église de Luneray avec un concert de trompes de chasse des Echos de Luneray accompagnés par la soliste Manon Capron. .

Eglise St Rémi Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose

L’événement Concert Trompes et Chant pour Octobre Rose Luneray a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux