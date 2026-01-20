Concert trompette et orgue Place de la Cathédrale Bazas
Concert trompette et orgue Place de la Cathédrale Bazas dimanche 26 avril 2026.
Concert trompette et orgue
Place de la Cathédrale Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Bazas Gironde
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Les Amis de la Cathédrale vous invitent à assister à un concert de trompette et orgue au sein de la cathédrale.
Les fonds récoltés serviront à financier plusieurs projets dans la cathédrale. .
Place de la Cathédrale Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
