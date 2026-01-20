Concert trompette et orgue Place de la Cathédrale Bazas

Concert trompette et orgue

Place de la Cathédrale Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Bazas Gironde

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Les Amis de la Cathédrale vous invitent à assister à un concert de trompette et orgue au sein de la cathédrale.

Les fonds récoltés serviront à financier plusieurs projets dans la cathédrale. .

Place de la Cathédrale Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00

