Concert trompette et orgue Église Saint-Martin Grisolles

Concert trompette et orgue Église Saint-Martin Grisolles samedi 20 septembre 2025.

Concert trompette et orgue Samedi 20 septembre, 21h00 Église Saint-Martin Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre. 300 Places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Concert Trompette & Orgue – Philippe Lafitte & Yves Gourinat

Laissez-vous emporter par un moment musical d’exception, porté par la puissance de la trompette et la richesse sonore de l’orgue.

Au programme :

Purcell · Haendel · Viviani · Marchand · Bach · Delerue · Schubert

Église Saint-Martin Rue jean de Comére, 82170 Grisolles Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 32 23 22 26 Le site possède une riche histoire qui commence dès 844, lorsque la première église est édifiée et dédiée à saint Martin.

Vers 1246, cet oratoire est démoli et remplacé par une église plus grande dont l’entrée principale faisait face au soleil couchant. L’abbé de Saint-Sernin de Toulouse en fut le prieur et la dédication fut renouvelée à saint Martin.

Un procès verbal datant de 1617 qualifiait l’édifice de « style gothique » et « fort obscure ». Cela s’explique par le fait que l’église est architecturalement liée au château, faisant corps avec lui.

Près de 180 ans plus tard, la Révolution française n’épargne pas l’édifice. Elle resta dans un état proche du délabrement jusqu’à la fin de la première moitié du XIXe s. Son état imposa sa destruction et fut remplacée en 1868 par l’église actuelle.

La nouvelle église est consacrée par M. Desprey alors évêque de Toulouse et toujours dédiée à saint Martin. Une tribune est construite en 1886. Mais nous réservons le meilleur pour la fin : en 1814, le Pape Pie VII pria en cette église. Accés handicapé. Parking

Concert Trompette & Orgue – Philippe Lafitte & Yves Gourinat

© Association 1901 ASMG