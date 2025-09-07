Concert trompette et orgue Église Saint-Pierre Gerbéviller

Concert trompette et orgue Église Saint-Pierre Gerbéviller dimanche 7 septembre 2025.

Concert trompette et orgue

Église Saint-Pierre Rue Saint-Pierre Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 16:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Les Amis de l’Orgue sont heureux de vous inviter au concert Trompette et Orgue. Vous pourrez entendre les performances de Mathieu Reinert et de Christophe Durant.

Participation libre. Informations au 03 83 75 13 37Tout public

Église Saint-Pierre Rue Saint-Pierre Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37

English :

Les Amis de l’Orgue are delighted to invite you to the Trompette et Orgue concert. Hear performances by Mathieu Reinert and Christophe Durant.

Free admission. Information on 03 83 75 13 37

German :

Die Orgelfreunde freuen sich, Sie zum Konzert Trompete und Orgel einladen zu können. Sie werden die Darbietungen von Mathieu Reinert und Christophe Durant hören.

Die Teilnahme ist frei. Informationen unter 03 83 75 13 37

Italiano :

Gli Amici dell’Organo sono lieti di invitarvi al concerto di tromba e organo. Vi saranno esibizioni di Mathieu Reinert e Christophe Durant.

Ingresso libero. Informazioni al numero 03 83 75 13 37

Espanol :

Los Amigos del Órgano tienen el placer de invitarle al concierto de Trompeta y Órgano. Escuchará las interpretaciones de Mathieu Reinert y Christophe Durant.

Entrada gratuita. Información: 03 83 75 13 37

L’événement Concert trompette et orgue Gerbéviller a été mis à jour le 2025-08-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS