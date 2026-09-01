Concert trompette et orgue Rue Saint-Gervais Langon

Informations pratiques

Langon

Concert trompette et orgue

Rue Saint-Gervais Eglise Saint Gervais Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’Association pour le Rayonnement de l’Orgue de Langon organise le dimanche 20 septembre à 17 heures un concert à l’église de Langon, qui réunira 2 trompettes et l’orgue. Pierre Barusseau et Yannick Belkanichi à la trompette, tous deux diplômés du conservatoire de Bordeaux, et Michel Dieu à l’orgue interprèteront des œuvres de Vivaldi, Bach, Manfredini, et Haendel.

Yannick Belkanichi et Pierre Barusseau enseignent la trompette, le premier au conservatoire départemental des Landes, le second au conservatoire de Mont-de-Marsan et à l’école de musique de Lormont. Michel Dieu est organiste titulaire de l’église de Langon.

Retransmission vidéo simultanée sur grand écran. .

Rue Saint-Gervais Eglise Saint Gervais Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 91 83 85 orgue.langon@yahoo.fr

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English : Concert trompette et orgue

L’événement Concert trompette et orgue Langon a été mis à jour le 2026-09-11 par La Gironde du Sud