Concert Trompette et Orgue Basilique de Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains
Concert Trompette et Orgue Basilique de Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
Concert Trompette et Orgue
Basilique de Luxeuil-les-Bains 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Amis de l’Orgue de Luxeuil-les-Bains propose un concert en duo avec Jean-Jacques Darriet à la trompette et Christian Robischon, organiste à Masevaux.
Au programme des œuvres de Rameau, Clérambault, Torelli, J.S. Bach, Haendel, Nicolas de Grigny et Michel Richard Delalande. Ce programme est conçu comme un voyage à travers les différents pays européens.
Libre participation pour ce concert. .
Basilique de Luxeuil-les-Bains 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 58 99 roland.muhlmeyer@orange.fr
English : Concert Trompette et Orgue
German : Concert Trompette et Orgue
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Trompette et Orgue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD