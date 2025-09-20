Concert Trompette et Orgue Basilique de Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains

Concert Trompette et Orgue Basilique de Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Concert Trompette et Orgue

Basilique de Luxeuil-les-Bains 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Amis de l’Orgue de Luxeuil-les-Bains propose un concert en duo avec Jean-Jacques Darriet à la trompette et Christian Robischon, organiste à Masevaux.

Au programme des œuvres de Rameau, Clérambault, Torelli, J.S. Bach, Haendel, Nicolas de Grigny et Michel Richard Delalande. Ce programme est conçu comme un voyage à travers les différents pays européens.

Libre participation pour ce concert. .

Basilique de Luxeuil-les-Bains 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 58 99 roland.muhlmeyer@orange.fr

English : Concert Trompette et Orgue

German : Concert Trompette et Orgue

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Trompette et Orgue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD