Concert trompette & orgue Saint-Benoît-sur-Loire dimanche 26 octobre 2025.

1 Place de l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Début : Dimanche 2025-10-26 16:00:00

2025-10-26

Orgue et trompette se mêlent pour un concert exceptionnel dans le cadre majestueux de la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire.

A l’orgue Michèle Guyard ; à la trompette Fabien Norbert.

Au programme des œuvres de Vivaldi, Bach, Pachelbel, Haendel, Schubert, Schumann, Morricone.

Libre participation aux frais. .

