Concert trompette & orgue Saint-Benoît-sur-Loire

Concert trompette & orgue
1 Place de l'Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire
Début : Dimanche 2025-10-26 16:00:00
Orgue et trompette se mêlent pour un concert exceptionnel dans le cadre majestueux de la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire.
A l’orgue Michèle Guyard ; à la trompette Fabien Norbert.
Au programme des œuvres de Vivaldi, Bach, Pachelbel, Haendel, Schubert, Schumann, Morricone.
Libre participation aux frais. .
1 Place de l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 72 43
