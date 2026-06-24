Concert Trompettes et Orgue Église St Pierre Auriol
Concert Trompettes et Orgue Église St Pierre Auriol dimanche 4 octobre 2026.
Auriol
Concert Trompettes et Orgue
Dimanche 4 octobre 2026 de 16h30 à 18h.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert. Église St Pierre Place de l’Eglise Auriol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
En partenariat avec l’association Les claviers d’Auriol, ce programme offre la possibilité de découvrir les jeunes talents du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille.
Classe de trompette du professeur Philippe Nava et classe d’orgue du professeur Emmanuel Arakélian. Ces brillants disciples, qui ont déjà accédé au niveau supérieur, auront ici l’opportunité de jouer en public des duos trompette et orgue, en vraie situation de concert. .
Église St Pierre Place de l’Eglise Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 05 33
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English :
In partnership with the association Les claviers d’Auriol, this program offers the opportunity to discover young talents from the Pierre Barbizet Conservatory in Marseille.
L’événement Concert Trompettes et Orgue Auriol a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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