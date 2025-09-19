Concert « Tropique du Capricorne » Saint-Gaultier

Concert « Tropique du Capricorne »

1 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gaultier Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-19

Concert « Tropique du Capricorne », Polyphonies vocales de Madagascar.

Sous le tropique du Capricorne, les peuples de la Grande Ile pratiquent le chant polyphonique depuis des siècles. En brousse comme sur les Hauts-Plateaux, les traditions vocales se tissent autour de soirées paysannes, où le fil de l’Histoire se raconte sous la bienveillance attentive des anciens.

Aujourd’hui, des chanteurs malgaches, tout aussi à l’aise dans la modernité que dans la tradition, puisent dans ce patrimoine musical et revisitent ces chants magnifiques… 20 .

1 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 16 82 40 accueil@leschimeres-brenne.fr

