CONCERT TROUBADOURS ET TROBAIRITZ MEDIATHEQUE Calmont

CONCERT TROUBADOURS ET TROBAIRITZ MEDIATHEQUE Calmont samedi 27 septembre 2025.

CONCERT TROUBADOURS ET TROBAIRITZ

MEDIATHEQUE 16 Avenue de Mazères Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le samedi 27 septembre à 20h, laissez-vous transporter par les chants médiévaux célébrant l’amour courtois, interprétés par Rachel Salter.

Un voyage musical fascinant où les voix féminines des trobairitz reprennent vie dans un cadre intimiste et envoûtant.

Accompagnée de sa tanpura, luth médiéval à quatre cordes, la chanteuse et spécialiste des troubadours nous entraîne pour un voyage dans le temps, à la découverte des cansos et poèmes célébrant l’amour courtois. L’occasion de se laisser envoûter par ces chants d’un

autre âge et de découvrir que les femmes aussi ont tenu un rôle dans la création et la transmission de cet art…

Tout public- entrée libre .

MEDIATHEQUE 16 Avenue de Mazères Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 31 bibliotheque.calmont@orange.fr

English :

On Saturday September 27 at 8pm, let yourself be transported by medieval songs celebrating courtly love, performed by Rachel Salter.

A fascinating musical journey where the female voices of the trobairitz come to life in an intimate, spellbinding setting.

German :

Lassen Sie sich am Samstag, den 27. September um 20 Uhr von den mittelalterlichen Gesängen zur Feier der höfischen Liebe, vorgetragen von Rachel Salter, entführen.

Eine faszinierende musikalische Reise, auf der die weiblichen Stimmen der Trobairitz in einem intimen und bezaubernden Rahmen zu neuem Leben erwachen.

Italiano :

Sabato 27 settembre alle 20.00, lasciatevi trasportare dalle canzoni medievali che celebrano l’amore di corte, interpretate da Rachel Salter.

Un affascinante viaggio musicale in cui le voci femminili delle trobairitz prendono vita in un ambiente intimo e affascinante.

Espanol :

El sábado 27 de septiembre a las 20:00, déjese transportar por las canciones medievales que celebran el amor cortés, interpretadas por Rachel Salter.

Un fascinante viaje musical en el que las voces femeninas de la trobairitz cobran vida en un marco íntimo y hechizante.

L’événement CONCERT TROUBADOURS ET TROBAIRITZ Calmont a été mis à jour le 2025-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE